У Брюховичах відбулися громадські слухання щодо проєкту детального плану території у районі вулиць Ясна та Ленкавського

У вівторок, 3 листопада, у приміщенні Народного дому у селищі Брюховичі відбулися громадські слухання щодо проєкту детального плану території у районі вулиць Ясна та Ленкавського. На цій території планують збудувати ЖК та готельний комплекс. Про це повідомила місцева активістка Юлія Лацик.

Йдеться про ділянки загальною площею 6,6 га, де пропонують звести багатоквартирні будинки та готельний комплекс. Проєкт охоплює територію житлових будинків, більшість з яких – приватні помешкання, тренувальна база «Карпат», поруч розташована також школа №41.

Згідно з проєктними рішеннями, на території планують збудувати 28 котеджів на один та два поверхи та 11 багатоквартирних будинків на два та п’ять поверхів, п’ятиповерховий готель із підземним паркінгом. Загалом йдеться про ЖК на 130 квартир. Серед іншого пропонують прокласти пішохідні зони, велодоріжки, прогулянкову алею, облаштувати спортивні та дитячі майданчики, встановити вуличне освітлення, меблі та висадити рослини.

«Громадські слухання щодо ДПТ вул. Ясна – вул. Ленкавського у Брюховичах. Враження таке, наче побувала на презентації проєкту рейдерського захоплення цілого району Брюхович», – написала активістка.

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За словами Юлії Лацик, у проєкті детального плану території на приватних земельних ділянках мешканців передбачили багатоквартирну забудову та облаштування під’їздів, не отримавши на це згоди частини власників. Серед іншого зазначається і те, що на території бази відпочинку «Карпати», де раніше планували будівництво готелю, змінили цільове призначення під будівництво багатоквартирної забудови.

«На її території публічно презентують будівництво готелю, а наприкінці пояснювальної записки одним коротеньким реченням передбачають зміну призначення території під багатоквартирну забудову. Ситуацію пояснили мешканцям так: упс, це лише “технічна описка”», – додала Юлія Лацик.

Також місцева активістка звертає увагу на те, що участь у громадських слуханнях є обмеженою. Йдеться про те, що голосувати та входити до погоджувальної комісії можуть лише мешканці й власники нерухомості в межах проєктованої території.

«Якщо живеш поруч, але за його межами? Голосувати – зась. А от наслідки забудови відчувай щодня. І виходить, що зацікавлені в забудові власники мають голос нарівні з мешканцями, а безпосередні сусіди майбутніх новобудов – ні», – зазначила активістка.

Варто зазначити, що громадські обговорення не є завершальним етапом затвердження ДПТ. Після розгляду зауважень і пропозицій громадськості документ ще мають винести на розгляд сесії Львівської міської ради, де депутати мають ухвалити остаточне рішення про його затвердження.

Громадське обговорення детального плану території триватиме до 18 листопада. До цього часу мешканці можуть подати письмові пропозиції та зауваження до департаменту архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради через Центри надання адміністративних послуг або на електронну пошту agu@lvivcity.gov.ua.

Додамо, під час 44-ї сесії 23 жовтня 2025 року депутати Львівської міської ради підтримали ухвалу про розроблення детального плану території в районі вулиць Ленкавського та Ясної у Брюховичах. Розробку детального плану території ініціювали після звернення Мар’яна Ковбаси 12 вересня 2025 року.