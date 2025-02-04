У Торецьку тримають міські бої

У Торецьку на Донеччині, в якому тривають бої, місцева влада запланувала виділити на власне утримання понад 84 млн грн. Про це повідомили у вівторок, 4 лютого, розслідувачі «Слідство.Інфо», які ознайомилися з бюджетом Торецької МТГ на 2025 рік.

Видатки громади на 2025 рік Торецької МВА становлять 271 млн 153 тис. 677 грн. Найбільшими частинами видатків передбачили для економічної діяльності – понад 88,3 млн грн, – та на власне утримання держадміністрації.

«Третину від всього бюджету посадовці заклали для утримання державного управління. Йдеться про суму в понад 84 млн гривень. А от на соціальний захист жителів громади, яка вже частково окупована росіянами, планують витратити суму, що менша майже в шість разів», – повідомили журналісти.

За даними «Слідство.Інфо», наразі з Торецької громади евакуювалися вже понад 95% усіх мешканців. Зазначається, що станом на жовтень 2024 року у місті залишалися понад 3000 людей.

При цьому місцева влада виділила на матеріальну підтримку ВПО лише 0,5% від бюджету – менш ніж 1,5 млн грн.Окрім того, ці гроші отримати зможуть тільки мешканці Торецької громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, зазнали поранень через бойові дії чи виховують дітей з інвалідністю.

Які ще видатки передбачені у Торецькій громаді на 2025 рік:

61,4 млн грн – на освіту (22,6%)

понад 9 млн грн – на охорону здоров’я (3,4%)

8,5 млн грн – на культуру та мистецтво (3,2%)

1,368 млн грн – на житлово-комунальну сферу (0,6%)

На інші видатки, зокрема, спорт, місцева влада виділила 1,6 млн грн – приблизно стільки ж, скільки на соціальне забезпечення.

Нагадаємо, напередодні розслідувачі повідомили, що міськрада Торецька оголосила про купівлю подарункових годинників на 240 тис. грн. Годинниками відзначатимуть військових, які боронять Торецьку територіальну громаду.

Зазначимо, що з вересня 2024 року оборону міста тримає штурмовий полк «Цунамі» об'єднаної штурмової бригади «Лють».