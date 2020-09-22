У вівторок, 22 вересня, суд у Празі ув’язнив на чотири із половиною роки громадянина Білорусі Алєксєя Фадєєва, котрий брав участь у бойових діях на Донбасі на боці російських окупантів. Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс у Facebook.

«Сьогодні празький міський суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4,5 роки Алєксєю Фадєєву – громадянину Білорусі, який має дозвіл на проживання в Чеській Республіці, за "участь в організованому злочинному угрупованні". Йдеться про залучення цього любителя "руского міра" до діяльності російських окупаційних військ на Донбасі», – відзначив посол.

Прокурор вимагав покарати Фадєєва за статтею про участь у здійсенні терористичного акту (покаранання за цієї статтею передбачає ув’язнення від дванадцяти до двадцяти років), однак це не вдалося довести, оскільки обвинувачений зазначав, що стріляв він лише на навчаннях, але не в реальних боях. Зважаючи на це, суд визнав його винним за статтею про участь у злочинному угрупуванні. Посол повідомив, що чеська прокуратура подала апеляцію на це рішення.

Перебийніс зазначив, що обвинувачений протягом 2014-2016 років неодноразово через Росію виїжджав до ОРДЛО, де воював проти України в складі російських військ. Підтвердженням його злочинних дій є відео, які він оприлюднював у соцмережах. Білорус на суді зазначав, що поїхав на схід України «допомагати у боротьбі проти фашистів, оскільки надавився новин».