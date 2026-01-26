У суді Дмитро Копаниця заявив, що це був самозахист

У Чехії суд визнав винним 41-річного громадянина України Дмитра Копаницю, який під час сварки напав з ножем на 36-річного українця. Йому призначили 10 років тюрми.

Як повідомляє чеське видання Lidové noviny, інцидент між українцями стався у місті Угерський Брод у червні 2025 року. Увечері Дмитро Копаниця отримав від чоловіка, з яким разом працював, повідомлення, в якому нібито було фото із підписом «Це я, твій тато». За словами Дмитра Копаниці, це його образило, оскільки його батько загинув в аварії кілька років тому.

фото Lidové noviny

Дмитро Копаниця вимагав від чоловіка вибачення, але той відмовився. Після цього він пішов у паб, у якому відпочивав потерпілий, дочекався, поки той вийде, і напав на нього з ножем. За даними слідства, нападник завдав жертві п'ять ударів ножем і втік.

У суді Дмитро Копаниця заявив, що це був самозахист і він не мав наміру нападати на потерпілого з ножем. Він зазначив, що втік з місця події та не надав допомогу через паніку. Після того, як він заспокоївся вдома, він вийшов на вулицю та повідомив про конфлікт поліції.

Злінський крайовий суд визнав винним Дмитра Копаницю у замаху на вбивство та призначив йому покарання у вигляді 10 років тюрми. Також його депортують із Чеської Республіки строком на 10 років.