Жінка стала обраницею від фракції «Народний контроль»

У Чернівецькій міській раді представили нову депутатку. Нею стала Наталія Пшебишевська, яка замінила в сесійній залі військовослужбовця ЗСУ Олександра Швеця. Жінка стала обраницею від фракції «Народний контроль».

В четвер, 28 березня, на черговій сесії Чернівецької міської ради Наталя Пшебишевська прийняла присягу депутата. Чернівчанка стала депутаткою міської ради у фракції «Народний контроль». Вона замінила депутата міської ради від цієї ж фракції Олександра Швеця, який 26 березня 2024 року достроково склав повноваження. Обранець вирішив долучитися до лав ЗСУ.

Наталя Пшебишевська є приватною підприємицею. Вона займається роздрібною торгівлею квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах.