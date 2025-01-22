Відновити водопостачання мешканцям Залізничного району мають о 06:00 24 січня

У четвер, 23 січня, з 08:30 і до 06:00 24 січня, сотня вулиць у Залізничному районі Львова буде без води. На вул. Городоцькій,282 замінюватимуть аварійну ділянку водопроводу діаметром 800 мм. Про це повідомили у ЛКП «Львівводоканал».

Перелік вулиць, де призупинять водопостачання:

вул. Авіаційна;

вул. Агабек Заде;

вул. Ангарна;

вул. Данила Апостола;

вул. Бакинська;

вул. Баштанна;

вул. Білогорща;

вул. Вагонна;

вул. Вівсяна;

вул. Вільхова;

вул. Величка;

вул. Вигоди;

вул. Гайова;

вул. Ганцова;

вул. Гарматія;

вул. Гіацинтова;

вул. Гірника;

вул. Генерала Курмановича;

вул. Гніздовського;

вул. Годованця;

вул. Головатого;

вул. Гречана;

вул. Грузинська;

вул. Дальня;

вул. Дідушка;

вул. Дозвільна;

вул. Доробок;

вул. Дрогобицька;

вул. Дубнівська;

вул. Євського;

вул. Житня;

вул. Журавлина;

вул. Збиральна;

вул. Зимновідська;

вул. Ірчана;

вул. Кавказька;

вул. Камінна;

вул. Караджича;

вул. Каховська;

вул. Кондратюка;

вул. Конюшинна;

вул. Корсунська;

вул. Косинського;

вул. Кричевського;

вул. Ліщинова;

вул. Ловецька;

вул. Лукича;

вул. Лютнева;

вул. Малицької;

вул. Мирна;

вул. Мисливська;

вул. Моторна;

вул. Невелика;

вул. Нечая;

вул. Низинна;

вул. Олесницького;

вул. Олешківська;

вул. Орельська;

вул. П’ясецького;

вул. Паровозна;

вул. Патона;

вул. Підгаєцька;

вул. Підлісна;

вул. Пілотів;

вул.Планерна;

вул.Повітряна;

вул. Полковника Болбочана;

вул. Полтави;

вул. Потебні;

вул. Пропелерна;

вул. Пшенична;

вул. Рівненська;

вул. Рудненська;

вул. Ряшівська;

вул. Самарська;

вул. Самбірська;

вул. Сірка;

вул. Сигнальна;

вул. Сигнівка;

вул. Скромна;

вул. Сластіона;

вул. Сполучна;

вул. Станційна;

вул. Суботівська;

вул. Сяйво;

вул. Тісна;

вул. Терлецького;

вул. Тернова;

вул.Трещаківського;

вул. Тюльпанова;

вул. Флінти;

вул. Церетелі;

вул. Чагарникова;

вул. Чижевського;

вул. Широка;

вул. Яворницького;

вул.Північна (Білогорща);

вул.Виговського – буд. 1, 3, 3а, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9, 9а, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 22, 23, 24, 24а, 24б, 25, 25а, 25,а, 26в, 26, 26а, 26б, 27, 27 корп 1, 28, 29б, 29а, 29, 30, 31, 31б, 31в, 31а, 32, 34, 36, 52, 58, 60, 64, 66, 68, 70;

вул.Городоцька – буд. 168, 172, 174, 176, 186, 188, 190, 200, 200а, 202, 206, 206а, 208, 210, 210а, 212, 214, 214 корп -, 216, 218, 218а, 226б, 226, 226а, 230, 234, 234а, 238, 238б, 238в, 240, 241, 241a, 241б, 241а, 243, 245, 245а, 247, 249, 251, 253, 253а, 256, 257, 259, 263, 265, 267, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 280, 283, 286, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 300, 301, 303, 305, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 319а, 321, 355, 359, 367, 370;

вул.Любінська – буд. 50, 52, 56, 60, 62 корп 2, 74, 76, 80, 84, 89б, 89а, 89, 89 корп а, 91б, 91а, 91, 91в, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97а, 97б, 97 корп а, 97 корп б, 98, 99а, 99, 100, 101, 101а, 101б, 101 а, 102, 103, 103, 104, 105, 107, 148, 150, 151, 152, 156, 160, 160б, 160 корп б, 162, 164, 164 корп 3, 168, 171, 173, 173а, 175, 177а, 179, 181, 181а, 181б, 183, 185, 187, 189, 189б, 191.

На перехресті вул. Каховська - Патона, орієнтовно з 10:00 до 18:00, працюватиме водовозка. За потреби вона переїжджатиме на інші вулиці. Після завершення ремонтних робіт проведуть промивку вуличної водопровідної мережі. У цей період можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів. Львів’ян просять зробити необхідний запас води на час проведення ремонтних робіт і промивки.

Гаряча лінія ЛКП «Львівводоканал» працює за номерами: 15-51 (для стаціонарних телефонів); +38 (032) 259-15-50, +38 (032) 259-15-51 (для дзвінків з мобільного). Уся оперативна інформація, зокрема про відключення водопостачання, доступна у чат-боті.