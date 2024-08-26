24 серпня до України повернули 115 полонених військових

У День Незалежності, 24 серпня, під час чергового обміну військовополоненими з Росії повернули трьох мешканців Рівненщини. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

«Серед звільнених з полону українських військовослужбовців є і наші земляки з Рівненщини – це 21-річні солдати Дмитро Нечипорук та Михайло Щав’юк з Рівненського району, а також 28-річний Богдан Філатов з Дубенського району», – зазначив Олександр Коваль.

Відомо, що військовослужбовці перебували у неволі з початку 2022 року.

Додамо, що під час обміну у День Незалежності Україна повернула 115 військовослужбовців з російського полону, усі вони є строковиками.