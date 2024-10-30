Індустріальний парк в Долині став першим зареєстрованим в Україні

Долинська міськрада не затвердила результати конкурсу з вибору керуючої компанії «Першого еко-індустріального парку». Переможця конкурсу – ТОВ «Пірс» – на сесії 29 жовтня підтримали лише 14 з 35 депутатів.

Як повідомив міський голова Долини Іван Дирів, виділена 10 років тому ділянка під будівництво індустріального парку заростає бур’янами. Тим часом у Кабміні зареєстрований проєкт розпорядження про видалення Долинської громади з Реєстру індустріальних парків.

«Ми вкотре, завдяки якимось особистим непорозумінням, втрачаємо шанс бути сучасною, перспективною громадою. Депутати проголосували проти збільшення податкових надходжень, створення нових робочих місць та надходження інвестицій в громаду», – написав Іван Дирів у Facebook.

Нагадаємо, 26 жовтня переможцем у відкритому конкурсі з вибору керуючої компанії «Першого еко-індустріального парку» стало ТОВ «Пірс». Конкурсна пропозиція учасника набрала 282 бали із максимально можливих 300.

Це вже друга компанія, яку не підтримали депутати Долини. У 2023 році міськрада відмовилися затверджувати переможцем конкурсу керуючу компанію ТОВ «Еко рішення».

Зауважимо, що у 2014 році індустріальний парк в Долині став першим зареєстрованим в Україні. За концепцією, на території парку планують розмістити екологічно нешкідливі промислові потужності, зокрема енергогенеруючі об’єкти на відновлюваних джерелах енергії. Загальна площа індустріального парку – 27 га. Створення парку повинна фінансувати керуюча компанія (не менше як 90% від загального обсягу витрат).