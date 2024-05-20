Поблизу села Лісові Гринівці Хмельницького району сталася смертельна ДТП

Вранці 20 травня біля села Лісові Гринівці Хмельницького району сталася смертельна ДТП. Водій BMW не впорався з керуванням і в’їхав у дерево – від отриманих травм він загинув на місці.

Як повідомили у прес-службі поліції, аварія сталася близько 05:00. 38-річний житель Хмельницького, який керував автомобілем BMW, з’їхав у кювет і зіткнувся з деревом. Від отриманих травм водій помер ще до приїзду медиків.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення ПДР, що спричинили смерть потерпілого) ККУ і наразі встановлюють усі обставини події.