У фермерів на Хмельниччині відсудили ділянку з Аріанською каплицею XVII століття
Прокурори завадили місцевим жителям використовувати історичні землі не за призначенням
Білогірський районний суд повернув державі 0,2 га земель Тихомельського городища. Ділянка, на якій розташована унікальна памʼятка архітектури, незаконно перебувала у власності місцевих фермерів. Про це повідомила 12 березня пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.
У 2019 році Воробіївська сільська рада передала 0,2 га землі у селі Тихомель для ведення сільського господарства. Частину ділянки мали використати для обслуговування житлового будинку, а іншу – для розорювання землі.
За даними правоохоронців, сільрада не мала права передавати землі Тихомельського городища у приватну власність, оскільки на них розташована єдина в Україні частково вціліла унікальна історична пам’ятка – Аріанська вежа-каплиця, яка перебуває на державному обліку ще з 1971 року.
Білогірський районний суд ухвалив рішення про повернення 0,2 га землі законному власнику – Хмельницькій обласній військовій адміністрації.
Додамо, що Тихомельське городище розташоване за 1 км від села Тихомель Білогірської громади. На його території розташована Аріанська вежа-каплиця (гробівець Сенют) – унікальна історична памʼятка та будівля релігійної архітектури XVII ст. У 1961 році на території городища проводили дослідження, під час яких виявили кераміку ХІ-ХІІІ ст., наконечники черенкових стріл, кухонні ножі, трубчасті замки тощо.