Аріанська вежа-каплиця розташована на території Тихомельського городища

Білогірський районний суд повернув державі 0,2 га земель Тихомельського городища. Ділянка, на якій розташована унікальна памʼятка архітектури, незаконно перебувала у власності місцевих фермерів. Про це повідомила 12 березня пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.

У 2019 році Воробіївська сільська рада передала 0,2 га землі у селі Тихомель для ведення сільського господарства. Частину ділянки мали використати для обслуговування житлового будинку, а іншу – для розорювання землі.

За даними правоохоронців, сільрада не мала права передавати землі Тихомельського городища у приватну власність, оскільки на них розташована єдина в Україні частково вціліла унікальна історична пам’ятка – Аріанська вежа-каплиця, яка перебуває на державному обліку ще з 1971 року.

Білогірський районний суд ухвалив рішення про повернення 0,2 га землі законному власнику – Хмельницькій обласній військовій адміністрації.

Додамо, що Тихомельське городище розташоване за 1 км від села Тихомель Білогірської громади. На його території розташована Аріанська вежа-каплиця (гробівець Сенют) – унікальна історична памʼятка та будівля релігійної архітектури XVII ст. У 1961 році на території городища проводили дослідження, під час яких виявили кераміку ХІ-ХІІІ ст., наконечники черенкових стріл, кухонні ножі, трубчасті замки тощо.