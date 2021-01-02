Попри комендантську годину на вечірку у закинутому ангарі зібралося близько 2500 осіб

У французькому місті Льєрон у регіоні Бретань поліція більше доби намагалася розігнати масштабну новорічну вечірку. Як повідомляє «Європейська правда» з посиланням на французькі ЗМІ, вечірка почалася ще вночі 31 грудня, коли на святкування Нового року прийшло близько 2000 осіб. Це при тому, що у Франції діє заборона на масові зібрання та встановлена комендантська година.

Розігнати нелегальний рейв правоохоронці спробували ще вночі на 1 січня, однак вона виявилася безрезультатною. Під час сутичок спалили один автомобіль жандармів, коли ж правоохоронці відступили за підмогою вечірка просто продовжилася.

Поліцейські пояснювали, що не змогли швидко зібрати таку кількість співробітників, щоб впоратися із порушниками. До ночі на 2 січня кількість учасників рейву зросла до 2500, а поліцейським вдалося лише встановити охорону по периметру ангару, в якому відбувається вечірка. За даними французьких ЗМІ, на місці присутні півтори сотні правоохоронців.

Організатори заявили, що вечірка триватиме дві доби, тобто продовжуватиметься до вечора 2 січня.