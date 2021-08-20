У Херсоні впав 70-метровий флагшток і розтрощив Lexus чиновника
Флагшток впав на автомобіль чиновника, який, імовірно, причетний до його встановлення
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У Херсоні зранку п’ятниці, 20 серпня, на набеpежній паpку Cлави впав гігантський флагшток із тризубом, який встановлювали до 30-ї річниці незалежності України, повідомив депутат Херсонської міської ради Віталій Богданов.
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Як уточнив заступник голови Херсонської облдержадміністрації Едуард Науменко, під час встановлення флагштоку обірвалася стропа і він впав з висоти.
«Ця стропа була новою, придбаною спеціально для монтажу цього об‘єкту компанією, яка повинна була його встановити. Зараз проблема усувається, на місце виїхали представники обласної державної адміністрації для роз’яснення причин інциденту», – написав Науменко у Facebook.
За його словами, кошти з будь-яких бюджетів на флагшток не виділялися й не передбачалися. Разом з тим, Богданов заявив, що на флагшток витратили мільйон гривень з бюджету, але не уточнив, з якого саме.
70-метровий флагшток, який мали відкрити урочисто вранці 23 серпня, під час падіння розтрощив припаркований автомобіль Lexus. За попередніми даними, людей у машині не було, постраждалих немає.
Місцевий сайт «Мост» повідомляє, що гігантський флагшток розтрощив Lexus чиновника, який у команді голови Херсонської ОДА відповідає за капітальне будівництво і всі підряди. За інформацією журналістів, автомобіль належить Віталію Караваєву, який дивом встиг вистрибнути з автомобіля за лічені секунди до того, як на нього впали кілька тонн металу.
«Очевидно, що він відповідав і за встановлення прапора і за пошук таємничого спонсора його встановлення. Автомобіля Lexus в декларації чиновника немає», – зазначає «Мост».
До 30-річчя незалежності України величезні прапори планували встановити в 17 областях, витративши на це 170,7 мільйона гривень з державного і місцевих бюджетів. У Сумській, Тернопільській, Одеській та Херсонській ОДА повідомляли, що встановлювати великі прапори будуть без залучення бюджетних коштів.