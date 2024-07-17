Аварія на вулиці Кам’янецькій сталася вранці 17 липня

Правоохоронці розшукують свідків аварії в Хмельницькому, внаслідок якої загинув 71-річний велосипедист. Про це 17 липня повідомили у пресслужбі поліції області.

ДТП на вулиці Кам’янецькій в Хмельницькому сталася 17 липня близько 07:50. За інформацією правоохоронців, унаслідок зіткнення з Mercedes-Benz під керуванням 38-річного хмельничанина, загинув 71-річний велосипедист.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України й наразі встановлюють усі обставини події.

Поліцейські звертаються до громадян: якщо ви стали свідком цієї аварії або маєте відео з реєстраторів – зателефонуйте за номером (063) 799-42-38 або 102.