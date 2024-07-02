Смертельна аварія на вулиці Академіка Герасимчука сталася 7 березня 2024 року

Полонський районний суд виніс вирок 20-річному водію легковика, який збив на смерть 63-річного велосипедиста. За скоєне чоловіку призначили 3,5 роки тюрми. Крім того, він має заплатити 300 тис. грн моральної компенсації дочці та дружині загиблого.

Як 2 липня повідомили у поліції Хмельницької області, аварія на вулиці Академіка Герасимчука у місті Полонне сталася 7 березня 2024 року. Близько 00:25 місцевий житель, який перебував за кермом автомобіля ВАЗ 2109, збив 63-річного велосипедиста, який їхав у попутному напрямку.

У результаті зіткнення пенсіонер отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

Відомо, що під час судового розгляду справи водій розповів, що їхав зі швидкістю близько 70-75 км/год із ближнім світлом фар і не помітив, що попереду їде велосипедист. Після аварії зупинився, викликав швидку допомогу та поліцію. Свою вину визнав повністю, щиро розкаявся, попросив вибачення у потерпілих.

Водія ВАЗу визнали винним за ч. 2 ст. 286 (порушення ПДР, що призвело до смерті потерпілого) Кримінального кодексу України і ув’язнив на 3,5 роки. Крім того, обвинувачений має заплатити 300 тис. грн моральної компенсації дочці та дружині загиблого. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.