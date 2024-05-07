Суд виніс вирок винуватцю смертельної ДТП у Хмельницькому

Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок водію Opel Astra за вчинення смертельної ДТП напідпитку, внаслідок якої загинув 5-річний хлопчик. Обвинуваченому призначили 5,5 років тюрми й зобов’язали заплатити 945 500 грн моральної компенсації рідним дитини.

Як йдеться у вироку суду від 30 квітня, смертельна аварія на вулиці Заболотного в Хмельницькому сталася ввечері 28 серпня 2023 року. 25-річний Владислав Маковійчук сів за кермо свого автомобіля Opel Astra у стані алкогольного сп’яніння й рухався зі швидкістю 50 км/год. Близько 21:00 водій збив хлопчика, який стояв на узбіччі проїзної частини. Від отриманих травм дитина померла у лікарні.

У суді Владислав Маковійчук свою вину визнав. Розповів, що того дня випив літр пива й відпочив із друзями в кафе. Згодом один зі знайомих попросив відвезти його та двох дівчат додому, на що обвинувачений погодився. Коли він їхав вулицею Заболотного, то на дорогу нібито раптово вибіг хлопчик, тож він вивернув кермо вправо, однак уникнути зіткнення не зміг. Під час огляду у медзакладі в чоловіка виявили 0,99 проміле алкоголю в крові.

Водночас батько дитини, який був свідком події, зазначив у суді, що його син перебував на узбіччі й саме потягнувся до кота, коли його збив легковик. Усе це бачила і сестра потерпілого, яка у результаті отримала великий стрес: боїться залишатися сама, стала замкнутою, ні з ким не спілкується й часто плаче.

Суддя Олександр Трембач визнав Владислава Маковійчука винним за ч. 3 ст. 286-1 ККУ (порушення ПДР у стані алкогольного сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого) й призначив йому 5,5 років ув’язнення без права керувати транспортними засобами на 5 років. Крім того, водій має заплатити батьку та сестрі загиблого по 472 500 грн моральної компенсації. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.