До переліку послуг входять ремонти та заміна вимикачів, розеток, бачків унітаза, змішувачів тощо

П’ять управляючих компаній Калуша безоплатно надаватимуть послуги з дрібного ремонту сім’ям діючих військовослужбовців, або членам родин загиблих, зниклих безвісти та полонених захисників України. Про це 5 листопада повідомили у Калуській міській раді.

Заявки на ремонт приймає Управління соціального захисту населення з понеділка по п’ятницю за номерами телефону: (03472) 6 69 44, 0 (99) 35 71 179.

До переліку послуг входять ремонти та заміна вимикачів, розеток, бачків унітаза, змішувачів, бойлерів, батарей опалення, дверних замків, встановлення та підключення побутової техніки, зокрема пральної або посудомийної машини, гостріння ножів, навішування карнизів, дзеркала, телевізійної панелі.

Послуги надаватимуть управляючі компанії «Теплодім +», «Теплодім», «Добродім», «Комфорт-дім» та « М-Монтаж». Побутову техніку безкоштовно не ремонтуватимуть.