Щоб потрапити до перукаря, потрібно попередньо записатись за телефонами

З 1 лютого військовослужбовці – чоловіки та жінки, які зареєстровані у Коломиї або проходять службу у військових частинах громади, можуть безкоштовно підстригти волосся у перукарні Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг.

Як повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський, соціальна перукарня знаходиться на вулиці Драгоманова, 3в.

«Наразі ця послуга буде працювати у тестовому режимі, аби визначити, чи вона актуальна і чи буде попит. Тому запрошуємо військових записуватись на стрижку», – написав Богдан Станіславський у Facebook.

Щоб потрапити до перукаря, потрібно попередньо записатись за телефонами (03433) 2-55-55 або +380 (96) 015 12 20.