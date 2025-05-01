В рамках всеукраїнського проєкту «Рух без бар’єрів» з понад 800 громад обрали 15

Міністерство розвитку громад та територій України схвалило проєкт безбар’єрних маршрутів до соціальних та медичних установ Калуша. Загальна вартість проєкту – понад 240 млн грн.

Як повідомив міський голова Калуша Андрій Найда 1 травня, довжина маршруту становить 6,4 км і він охоплює понад 60 об’єктів, серед яких центральна районна та міська лікарні, стоматологічна поліклініка та геріатричний центр.

«Наш проєкт успішно схвалений. Попереду внесення незначних коректив, які оперативно доопрацюємо. Загальна вартість проєкту – понад 240 млн грн. Фінансування здійснюватиметься за кошти державного бюджету, громади, області та бізнесу», – написав Андрій Найда у Facebook, зазначивши, що ініціативу планують реалізувати до кінця 2025 року.

Зазначимо, що в рамках всеукраїнського проєкту «Рух без бар’єрів» з понад 800 громад обрали 15. Окрім Калуша, безбар’єрні маршрути з’являться у Львові, Дніпрі, Одесі, Житомирі, Полтаві, Києві, Вінниці, Тернополі, Бучі, Кропивницькому, Рівному, Славутичі та Опішні.