Наймолодшому з трьох дітей – всього 7 місяців

У Камʼянці-Подільському троє малолітніх дітей більше тижня жили без батьків. Хоч вони і перебували під наглядом 44-річної бабусі, сусідка повідомила поліції про неналежні умови їхнього проживання. Дітей госпіталізували та передали у спецустанову.

Як повідомила 12 серпня пресслужба ювенальної поліції Хмельницької області, виклик про подію надійшов від мешканки Камʼянця-Подільського у понеділок, 11 серпня. Жінка повідомила, що в одній з багатоповерхівок міста троє малолітніх дітей проживають у жахливих умовах без мами, яка зникла понад тиждень тому.

«Патрульні прибули за вказаною адресою та виявили малечу. Найменшому – лише 7 місяців, а старшим – 3 і 5 років. Дітей забрали з квартири і доставили до лікарні, де медики провели огляд. Про подію повідомили службу у справах дітей», – розповіла ZAXID.NET речниця районного управління поліції Наталя Вінцарська.

Як уточнила ZAXID.NET начальниця служби у справах дітей Кам'янець-Подільської міськради Лілія Бевз, діти наразі перебувають у безпеці та під наглядом спеціалістів. Їхній родичів розшукують, матір досі не вийшла на звʼязок.

Наразі поліція проводить перевірку, аби притягнути жінку до відповідальності згідно із законом.