У лікарні помер водій маршрутки, який спричинив ДТП у Рівному
Аварія сталася біля Покровського собору
У Рівному водію маршрутки №53 стало зле за кермом і він зіткнувся з іншим автомобілем. Пізніше чоловік помер у лікарні. Про це у п’ятницю, 24 квітня, повідомив департамент муніципальної варти Рівненської міської ради.
«Камери відеоспостереження зафіксували ДТП на перехресті біля Покровського собору. Як стало відомо, водію маршрутки №53 стало погано за кермом. Згодом він помер у лікарні», – зазначили в мунварті.
Речниця патрульної поліції Рівненщини Іванна Лойко розповіла ZAXID.NET, що аварія сталася 17 квітня близько 13:30 на перехресті вулиць Княгині Ольги, Соборної, Князя Володимира та Київської. Зіткнулися маршрутка та автомобіль Volkswagen Golf.
«Водії дійшли згоди оформити подію за європротоколом, тому патрульні адмінматеріалів не складали», – додала Іванна Лойко.