Водії оформили ДТП за європротоколом

У Рівному водію маршрутки №53 стало зле за кермом і він зіткнувся з іншим автомобілем. Пізніше чоловік помер у лікарні. Про це у п’ятницю, 24 квітня, повідомив департамент муніципальної варти Рівненської міської ради.

«Камери відеоспостереження зафіксували ДТП на перехресті біля Покровського собору. Як стало відомо, водію маршрутки №53 стало погано за кермом. Згодом він помер у лікарні», – зазначили в мунварті.

Речниця патрульної поліції Рівненщини Іванна Лойко розповіла ZAXID.NET, що аварія сталася 17 квітня близько 13:30 на перехресті вулиць Княгині Ольги, Соборної, Князя Володимира та Київської. Зіткнулися маршрутка та автомобіль Volkswagen Golf.

«Водії дійшли згоди оформити подію за європротоколом, тому патрульні адмінматеріалів не складали», – додала Іванна Лойко.