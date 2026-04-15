Під час руху заднім ходом навантажувач переїхав жінку

На підприємстві у Рівненському районі внаслідок наїзду навантажувача загинула працівниця. Усі обставини трагедії наразі встановлюють. Про це у середу, 15 квітня, повідомила пресслужба поліції області.

Нещасний випадок стався 14 квітня близько 16:00 у селищі Оржів на території місцевого товариства з обмеженою відповідальністю. За даними слідства, 42-річний водій навантажувача під час руху заднім ходом наїхав на колегу – 54-річну волинянку.

Унаслідок отриманих травм потерпіла померла на місці. Медики лише констатували смерть.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою на виробництві, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 КК України). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.