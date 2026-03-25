Нещасний випадок стався 24 березня у Радивилівській громаді

У селі Митниця Дубенського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок наїзду трактора загинув 65-річний пішохід. Про це у середу, 25 березня, повідомила пресслужба поліції області.

Аварія сталася 24 березня близько 12:20. За даними слідства, 55-річний водій трактора «Білорус» із напівпричепом, виїжджаючи з гаража приватного підприємства, притиснув транспортним засобом до цегляної арки колегу – 65-річного охоронця, який у цей момент виходив із приміщення.

Медики намагалися врятувати потерпілого, однак під час реанімаційних заходів на місці події він помер.

Попередньо відомо, що тракторист був тверезий, у нього відібрали біологічні зразки.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.