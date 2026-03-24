Олень Борис став відомим завдяки відео у соцмережах

Поліція розшукала водійку, яка збила відомого на Рівненщині оленя Бориса та втекла з місця ДТП. Порушницею виявилася 28-річна мешканка Зарічного. Вона пояснила, що поїхала, бо злякалася. Наразі життю тварини нічого не загрожує. Про це у вівторок, 24 березня, повідомила пресслужба поліції області.

За даними слідства, повідомлення про аварію на вулиці Центральній у селищі Зарічне надійшло 23 березня близько 19:15. Місцевий житель розповів, що невідомий автомобіль збив оленя і поїхав.

«Тварина, яку місцеві назвали Борисом, є своєрідним талісманом для мешканців Зарічного. Олень отримав травми, однак загрози життю немає. Він перебуває під наглядом єгеря», – зазначили в поліції.

Правоохоронці встановили, що до ДТП причетна 28-річна місцева жителька, яка їхала автомобілем Mercedes без увімкнених фар.

«Водійка пояснила, що втекла з місця події, бо злякалася. Пошкоджений автомобіль поліцейські виявили за місцем її проживання», – зазначили в поліції.

До ДТП причетна 28-річна місцева жителька. Фото поліції

Під час перевірки з’ясували, що жінка була твереза. На неї склали три адмінматеріали: за ст.124 (порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП), ч.1 ст.126 (керування транспортним засобом без страхового поліса) та ст.122-4 (залишення місця ДТП) КУпАП.

Додамо, що олень на прізвисько Борис уже близько семи років розгулює вулицями селища Зарічне на Рівненщині. У теплу пору року його підгодовують місцеві жителі, а взимку він повертається до лісу. Борис став відомим завдяки відео у соцмережах – зокрема, у тіктоці для нього створили окрему сторінку.

Тварину з Волині до місцевого лісгоспу привіз інженер з охорони та захисту лісу Руслан Христюк. Саме він повідомив 23 березня у фейсбуці про те, що оленя збив автомобіль. За його інформацією, у Бориса травмована нога та є рана на голові. Допомогти оленю мають фахівці «Домівки врятованих тварин» зі Львова.