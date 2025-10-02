Зооволонтери привезли рентген і крапельниці для порятунку тварини

У суботу, 28 вересня, в лісовому масиві на території Рівненської області грибник виявив лося, який застряг у болотистій місцевості. Рятувальна операція з порятунку тварини тривала чотири дні: її витягли за допомогою спецтехніки та обстежили рентгеном. Нині лося відвезли до стаціонару у Львові для подальшого лікування.

Грибник Дмитро Марчук розповів «Суспільному», що 28 вересня приблизно о 14:00 він збирав гриби й побачив у лісі в селищі Клевань Рівненського району лося, який застряг в трясовині і не реагував на звуки. Чоловік приніс тварині з дому воду та їжу. Однак лось не міг підвестися. Як довго він пролежав – невідомо.

Тоді Дмитро і місцевий єгер взяли трактор у лісництві та витягли лося з канави. Тварину обклали сіном і накрили ковдрами. Після того як історію поширили в соцмережах, 1 жовтня в ліс прибула команда «Домівки врятованих тварин». На місці лося обстежили рентгеном: переломів не знайшли.

«Ми нарешті вже в Домівці (ред. – притулок для тварин у Львові). Лось відходить від седації. Попри очевидно важкий стан через те, що він так довго був в лісі в холоді, вологості і в лежачому стані, ми не хочемо миритися з цим! Його стан критичний, але ми продовжуємо боротися», – повідомив у фейсбуці ввечері 1 жовтня керівник «Домівки врятованих тварин» Орест Залипський.

Як тільки тварина стане на ноги й буде добре себе почувати, то її одразу повернуть у природне середовище.