Вбивство тварини сталося 25 липня у селі Глинне Рівненського району

На Рівненщині 49-річний чоловік заколов вилами безпритульного собаку, бо той нібито вкрав його домашню птицю та кроля. За фактом жорстокого поводження з твариною поліцейські відкрили кримінальне провадження.

Про злочин поліції стало відомо 20 серпня під час моніторингу соціальних мереж. Телеграм-канал «Твоє Рівне» опублікував відео, на якому видно, як чоловік несе на вилах мертвого собаку. Його зняла сусідка підозрюваного, яка стала очевидицею події.

Поліцейські встановили, що вбивство тварини сталося 25 липня у селі Глинне Рівненського району. Місцевий житель розповів, що був невдоволений поведінкою собаки, який їв його домашню птицю.

«Коли чоловік побачив, що пес витягнув із клітки ще й кроля, то розізлився. Він схопив вила, зайшов на територію сусідського господарства, куди втік чотирилапий та проштрикнув його. Чоловік зізнався у скоєному та показав, де закопав тварину. У присутності ветеринара тіло собаки дістали та скерують на експертизу», – зазначають правоохоронці.

За фактом жорстокого поводження з твариною слідчі розпочали досудове розслідування (ч.1 ст.299 КК України). Санкція статті передбачає до трьох років обмеження або позбавлення волі.