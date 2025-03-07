У Суходільському ліцеї на Волині колишній учень вистрілив у двох шестикласників із пневматичної зброї. Діти серйозно не постраждали й по медичну допомогу не зверталися. Слідчі порушили кримінальну справу за фактом хуліганства. Про це повідомила 7 березня пресслужба поліції області.

Інцидент стався 6 березня на території Суходільського ліцею у Володимирському районі. За даними поліції, 17-річний хлопець хизувався перед учнями придбаною пневматичною зброєю та почав стріляти – металеві кулі влучили у двох учнів шостого класу.

«По медичну допомогу на той момент ніхто не звертався. Вчителька навчального закладу сповістила про випадок поліцію», – зазначають правоохоронці.

Директор Суходільського ліцею Віктор Рупша повідомив ZAXID.NET, що стріляв колишній учень ліцею. Мотив вчинку хлопця наразі зʼясовують, проте, за словами директора, йдеться про дитячі пустощі.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 ККУ (хуліганство). Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.