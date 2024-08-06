На місці події були особисті речі та кров волинянки

Вранці 6 серпня у Центральному парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки в Луцьку перехожі виявили в річці тіло жінки, а на березі – її речі. Правоохоронці розглядають версію самогубства, про це ZAXID.NET розповіла речниця поліції Волині Марина Балдич.

«Сьогодні зранку до поліції надійшло повідомлення про виявлення деяких особистих речей на березі річки Стир у Луцьку. Пізніше рятувальники знайшли у водоймі жінку без ознак життя, на її тілі були порізи», – зазначила Марина Балдич.

Відомо, що загибла – 43-річна жителька Луцького району. За словами очевидців, вона перерізала собі горло канцелярським ножем, після чого стрибнула у воду.

Наразі правоохоронці розглядають версію самогубства, а тіло волинянки скерували на судово-медичну експертизу.

Слідчі вирішують питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з відміткою «самогубство»).