В артцентрі Павла Гудімова «Я Галерея» триває новий виставковий проект «Ярослав Мотика. Я Мо».

Ярослав Мотика – видатний український скульптор, відомий як скульптор-монументаліст і як майстер камерної пластики. Саме остання і виставена у галереї.

Свою першу творчу роботу Ярослав Мотика виконав у 1966 році. Це дипломна скульптура «Лілея». Вона уже декілька десятиліть прикрашає ставок у Стрийському парку Львова.

Ярослав Мотика працює і в галузі меморіальної скульптури. Його твори увічнюють пам’ять про відомих діячів культури на Личаківському та Байковому цвинтарях Львова та Києва.

Значне місце у творчості Ярослава Мотики займає пластика малих форм з глини: янголи, мамаї, козаки, підсвічники, які випромінюють добру енергетику. Творчість Ярослава Мотики глибоко закорінена в народну традицію. Відомо про вплив на творчість митця майстрів села Гавареччина Золочівського району, яке славиться чорнодимною керамікою. Митець виліпив портрети цих гончарів, відобразив їх у малих формах з тієї ж глини, з якої вони витворювали свої вироби, знаходяться у постійній експозиції Олеського замку.

А ще Ярослав Мотика є неперевершеним фотомитцем. Його світлини вражають безпосередністю,молодістю і воістину народними мотивами.

«Він класик без п'єдесталу, завжди на його одязі можна побачити глиняний слід. Він безупинний, енергійний та сміливий. Ніколи не знаєш, що спаде йому на думку завтра. Останні роботи скульптора – це завжди неочікувано й відверто», – вважає куратор виставки Павло Гудімов.

Відомі його пам’ятники – полковнику Євгену Коновальцю у місті Жовква на Львівщині, пам’ятник Маркіяну Шашкевичу в селі Нестаничі Радехівського району. Мадонна з дитиною, Ісус Христос-мислитель, портрет художника Шатківського, Покрова Божої Матері – ці роботи зберігаються в Музеї сучасного мистецтва в Києві.

Його твори увічнюють пам’ять відомих діячів культури на Личаківському та Байковому цвинтарях Львова та Києва.

Але значне місце у творчості художника займає керамічна пластика малих форм. Відомо про вплив на творчість митця майстрів села Гавареччина Золочівського району, яке славиться чорнодимною керамікою.

«Мотика любить говорити про скульптури. Цінує критику і скаржиться, що останнім часом не було з ким поговорити. А ще він пише вірші. Пише маленькими літерами на клаптях паперу і щоразу обіцяє їх переписати й почитати, але поки що лише обіцяє», – говорить Павло Гудімов.