У львівському аеропорту виступив військовий оркестр у пам'ять про «кіборгів»

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242 дні оборони та понад сотня полеглих українських воїнів. У п'яту річницю подвиг незламних кіборгів вшанували на великих летовищах у різних містах України. Долучилися до акції й у Львові. В аеропорту імені Данила Галицького оркестранти Академії сухопутних військ виконували українські композиції. В Харкові були присутні й учасники тих подій, а в Києві навіть зіграли на унікальному інструменті.

Вранці понеділка львівський аеропорт завмирає. Майже сто військових оркестрантів готуються до виступу. Щорічно вони збираються тут, аби вшанувати пам’ять захисників донецького аеропорту. Для цього вони підібрали особливий репертуар.

«Сьогодні прозвучать твори Михайла Рябоконя, прозвучить твір Герасименка і прозвучить Дмитра Портнянського «Я молюся за силу любові». Всіх сучасних українських композиторів», — розповідає керівник військового оркестру Академії сухопутних військ Богдан Катриняк.

Бої за Донецький аеропорт – одні з найзапекліших у війні на Сході України – тривали з травня 2014-го по січень 2015 року. 242 дні українські військові протистояли проросійським бойовикам. Аеропорт обстрілювали з артилерії, «градів», мінометів і танків, працювали снайпери. Кіборгами українських військових назвали самі терористи. Мовляв, тільки роботи здатні вистояти в таких важких умовах.

«Ну це дуже важливо саме для того, щоб люди пам’ятали і зберігали найкраще пам’ять про людей, завдяки яким ми зараз тут, на Західній Україні, маємо змогу святкувати ці різдвяні свята», — каже музикант оркестру Орест Залізняк.

До вшанування пам’яті долучилися й інші українські міста. У аеропортах Харкова, Вінниці, Дніпра, Запоріжжя, Івано-Франківська, Чернігова та Одеси військові оркестри виконували композиції. Долучилися до них і захисники-«кіборги».

«Під час останніх подій ми були. Мій підрозділ виконував завдання в донецькому аеропорту з жовтня по грудень 2014 року. Кожному свідомому українцю повинно бути важко за ті дні: події 2014 року, початку 2015. Це, напевне, лютий ще, тому що одразу за донецьким аеропортом почалися бої за Дебальцево. Це такі роковини в цьому році, 5 років як це все сталося», — згадує ті події Борис Рябуха, який воював біля Донецького аеропорту.

У київському Борисполі Національний президентський оркестр та хор Збройних сил України у пам'ять про полеглих воїнів виконав «Танок лицарів» Сергія Прокоф'єва, адже донецький аеропорт носив його ім'я, та композицію «Дзвони війни». Її виконали в супроводі особливого інструменту — дзвонів, виготовлених із гільз артилерійських снарядів.

«Поки війна не закінчиться, ми будемо бити в ці дзвони і всім нагадувати, що ми прагнемо, ми йдемо до перемоги, але ми прагнемо миру, а сьогодні ми вшановуємо тих, кого з нами нема», — додає начальник військово-музичного управління ЗСУ Володимир Дашковський.