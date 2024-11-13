Інцидент трапився на вулиці Грінченка у Львові

У середу ввечері, 13 листопада, 14-річна дівчинка впала з вікна четвертого поверху будинку на вулиці Грінченка у Львові. Дитина впала на припарковане авто й отримала численні травми. Речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тетяна Андрєєва розповіла ZAXID.NET, що дівчинка перебуває у важкому стані.

«Ми госпіталізували дівчинку в лікарню Святого Миколая на Орлика. В дитини закрита черепно-мозкова травма. Лікарі розцінюють її стан як важкий», – повідомила Тетяна Андрєєва.

Зазначимо, що інцидент стався приблизно о 18:15. Наразі всі обставини події встановлює поліція Львова.