У Львові 16-річна дівчина потрапила під позашляховик і рейсовий автобус

Дівчину відкинуло одним автомобілем і вона потрапила під автобус

Протягом доби 28 березня у Львові збили п’ятьох пішоходів, одна жінка загинула. Серед постраждалих – неповнолітня дівчина, яку спочатку збив позашляховик, а потім рейсовий автобус.

Як розповіли ZAXID.NET у поліції Львівщини, о 20:15 на вул. Кульпарківській, 11 у Львові 29-річна водійка автомобіля Suzuki збила 16-річну дівчину з Миколаївського району. Після цього її відкинуло під колеса зустрічного автобуса №118.

Рятувальники за допомогою гідравлічного домкрата та пневматичних подушок підняли автобус та деблокували потерпілу. Неповнолітню шпиталізували з переломами та струсом головного мозку.

Наразі невідомо, чи дівчина переходила дорогу по «зебрі», але, як видно з фото поліції, випадок трапився біля пішохідного переходу. Однак згодом міське управління з питань надзвичайних ситуацій уточнило, що водійка авто збила неповнолітню в межах пішоходного переходу. Автобусом кермував 40-річний мешканець смт. Щирець.

Інша ДТП трапилася на проспекті Чорновола біля готелю «Львів» о 21:40. Там Mitsubishi Lancer збив пішохода 1946 року народження. Варто зазначити, що в цьому місці – на площі Різні – розташована кінцева зупинка багатьох автобусів і пішоходи часто перебігають багатосмугову дорогу у місці, де немає пішохідного переходу.

О 14:40 на пішохідному переході на Рясне-1 мікроавтобус збив 62-річного львів’янина, якого шпиталізували.

Загалом протягом 28 березня у Львові постраждали п’ятеро пішоходів, одна жінка загинула.

Нагадаємо, 20 березня у мікрорайоні Рясне-2 у Львові трапилася резонансна ДТП: водій міського міського автобуса збив 9-річну дівчинку. Від отриманих травм дитина померла.