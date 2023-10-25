Наліпки, які розклеїли на автобусах

Поблизу залізничного вокзалу, на площі Двірцевій, невідомі розклеїли на автобусах листівки з написами «Тут не поважають військових». Це сталося після того, як водій комунального автобуса №29 зачинив двері перед військовим з ампутованою ногою. У АТП-1 відреагували – оголосили водію догану та позбавили премії. У прес-службі Львівської міської ради розповіли, що листівки невідомі розклеїли у вівторок, 24 жовтня.

«Ці випадки погано впливають на моральний стан усіх наших водіїв, які, наголошую, перевозять велику кількість людей. А на 29-й маршрут взагалі ніхто із водіїв не хоче виходити. Вважаю це провокаціями, адже ми представили відео цієї ситуації з камер спостереження, і водій отримав справедливе покарання щодо своїх дій», – наголосив виконувач обов'язків директора ЛК АТП-1 Сергій Климчук.

Зазначимо, що у соцмережах опублікували інформацію про те, що водій автобуса №29 зачинив двері перед військовим з інвалідністю. Керівник міського управління транспорту Орест Олеськів розповів, що чоловіка покарали доганою та зняли премію за жовтень. За словами посадовця, водій не бачив військового на зупинці.

«Водій почав рух, і лише після цього люди в салоні почали кричати, аби він став, бо на зупинці – людина без кінцівки. Та водій уже почав маневр і створював аварійність на дорозі – перед ним стояло кілька інших автобусів. Маю відео з камер спостереження», – розповів Орест Олеськів.

В АТП-1 також додають, що чоловік на зупинці був одягнений у цивільний одяг, тому некоректно звинувачувати водія у неповазі до військових.