У вівторок, 5 квітня, виконавчий комітет Львівської міськради ухвалив рішення про перехід управління «Служба у справах дітей» на цілодобовий формат роботи. Про це повідомляє пресслужба ЛМР.

Служба у справах дітей реагуватиме на звернення про жорстоке поводження з дітьми або про загрозу життю дитини незалежно від вихідних, свят чи часу доби. Йдеться не лише про фіксацію звернень, а й про оперативну оцінку безпеки дитини, координацію з поліцією та іншими службами, ухвалення необхідних рішень.

«І в суботу, і в неділю, і вночі служби мають працювати: приймати відповідні протоколи, фіксувати їх, за потреби, запрошувати людей на роботу та забезпечувати офіційний робочий день, незалежно від дати», – прокоментував перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

У міськраді додали, що таке рішення – частина трансформації системи захисту прав дітей у Львові. Місто змінює підхід від реагування на кризові ситуації до їхнього попередження і раннього виявлення ризиків.

Як повідомляв ZAXID.NET, з 8 квітня у Львові запрацював новий міський сервіс для допомоги дітям і підліткам – перша в Україні комунальна «гаряча лінія» та чат-бот підтримки для дітей.

По допомогу можна звернутися за коротким номером 1580, а також через чат-бот @Lviv1580bot у телеграмі. «Гаряча лінія» працює з 09:00 до 18:00, а в інший час дитина може залишити своє звернення у чат-боті.