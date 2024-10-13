Військова частина відмовилась звільнити зі служби солдата, батько якого має першу групу інвалідності. Рапорт військового розглядали понад два місяці, дочекавшись змін до законодавства. Солдат виграв суд у військової частини та змусив звільнити його зі служби.

Як вказано у рішенні Львівського окружного адмінсуду, яке оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2024 року, до суду звернувся солдат із позов до військових частин. Мобілізований розповів, що у березні 2024 року подав рапорт на звільнення зі служби, оскільки у його батька є перша група інвалідності. Рапорт із однієї військової частини скерували в іншу та загалом розглядати понад два місяці, дочекавшись змін у законодавстві. Солдата відмовились звільнити зі служби, бо у його батька є інші працездатні родичі, які можуть його доглядати.

На думку позивача, його рапорт мали б розглянути протягом 30 днів, а не понад два місяці. У відзиві представника військової частини вказано, що їм перескерували рапорт солдата лише 30 квітня, тому командування вважає, що не порушило терміни розгляду документа.

Справу розглянула суддя Ольга Кисильова, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін у цій справі. Вона встановила, що у позивача були законні підстави для звільнення зі служби на момент подання рапорту, а також що військова частина вчасно не розглянула його рапорт.

Суддя відхилила аргументи військової частини про те, що у солдата «немає підстав для звільнення з військової служби», оскільки він подав рапорт до змін законодавства і йому не потрібно доводити, що ніхто інший не може доглядати його батька з інвалідністю. Суддя визнала протиправною бездіяльність військової частини та зобов’язала її повторно розглянути рапорт позивача зі звільненням його з військової служби. Рішення ще можна оскаржити.