Трагічний випадок стався у ветеринарному університеті

У четвер, 2 жовтня, у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького студент впав з четвертого на другий поверх, перехилившись через перила на сходовій клітці.

Нещасний випадок стався у навчальному корпусі ветеринарного університету. За попередньою інформацією, 19-річний студент перехилився через перила та впав з четвертого поверху на другий на бетонні сходи. У навчальному закладі наразі не коментували інцидент.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що в результаті хлопця госпіталізували з політравмою в лікарню святого Луки.