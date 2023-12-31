Підприємиця обіцяла переправити чоловіка за кордон за 3 тис. доларів

Сихівський районний суд визнав винною у шахрайстві львівську підприємицю Юлію Опришко, яка за 3 тис. доларів (майже 110 тис. грн) обіцяла зареєструвати чоловіка як волонтера та внести його в систему «Шлях». Спочатку справу кваліфікували як незаконне переправлення через державний кордон. У суді бізнесменка розповідала, що не мала на меті переправляти військовозобов'язаного через кордон, а хотіла покарати його за бажання незаконно виїхати з країни. Жінка має сплатити 51 тис. грн штрафу та понад 8 тис. грн судових витрат. Справу розглядала суддя Оксана Беспальок.

У матеріалах справи йдеться, що на початку грудня 2022 року до обвинуваченої звернувся її знайомий, який попросив допомогти своєму другові виїхати за кордон. Підприємиця погодилася й пообіцяла за 3 тис. доларів зареєструвати чоловіка у системі «Шлях» як волонтера від благодійної організації. Назву організації жінка не повідомила, але зазначила, що військовозобов'язаний перетинатиме кордон вантажівкою.

Промарковані гроші Юлія Опришко отримала 5 січня 2023 року. Після цього її затримали правоохоронці. Під час судових засідань жінка сказала, що її дії слід кваліфікувати як шахрайтво, а не незаконне переправлення через держкордон.

«Вона усвідомлювала, що законних підстав виїзду у чоловіка немає, що він намагався втекти з країни, бувши військовозобов'язаним, тому вирішила заволодіти його коштами, тим самим покарати його за таку позицію. У Google вона довідалась про перелік документів, які необхідно подати до військової адміністрації… Щоб бути більш переконливою озвучувала перелік документів, вживала у розмові про волонтерську громадську організацію та про прокурора з військової прокуратури, однак таких не знає і друзів не має», – йдеться у вироку.

Чоловік, який домовлявся про внесення до системи «Шлях», розповів, що його друг воював в АТО й хотів виїхати за кордон і заробити грошей. За його словами, обвинувачена говорила, що перший місяць військовозобов'язаний «місяць мусить крутитися, буде мати зарплату [тобто він повинен працювати на громадську організацію]». Він зазначав, що підприємця боялася викриття й казала, що «військові та АТОшники є провокаторами та на 99% зливають людей». Юлія Опришко просила добре перевірити чоловіка, який хоче їхати за кордон.

«Військовозобов'язаний погодився на пропозицію [заплатити 3 тис. доларів]. Однак зрозумів, що це шахрайство і звернувся до поліції самостійно, написавши заяву від свого імені. Пізніше чоловік змінив показання та пояснив, що подавали заяву в поліцію разом з товаришем… Що таке «Шлях» чоловік розуміння, поняття не має», – йдеться у матеріалах справи.

Досудове розслідування не довело, що підприємиця дійсно готувала документи для незаконного перетину кордону й мала можливість переправляти чоловіків. Суд визнав жінку винною у шахрайстві та призначив їй 51 тис. грн штрафу та понад 8 тис. грн судових витрат. Заставу в розмірі 80 тис. грн, яку внесли за обвинувачену, повернуть заставодавцю. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.

Зазначимо, що згідно з даними бізнес-аналітичного порталу YouControl, Юлія Опришко з листопада 2022 року зареєстрована як ФОП і надає послуги догляду за пенсіонерами та людьми з інвалідністю.