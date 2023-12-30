Прикордонники підтвердили, що можуть вимагати документи від ТЦК

Через неодноразові підробки документів співробітники Державної прикордонної служби України можуть вимагати додаткові документи в чоловіків, яким дозволено перетинати кордон. Йдеться про витяг із протоколу ТЦК або запис про відстрочку в військовооблікових документах, пише «Українська правда» у суботу, 30 грудня, з посиланням на речника ДПСУ Андрія Демченка.

«Зважаючи, що ми неодноразово виявляли підробки документів, пов’язаних з багатодітством, наші інспектори можуть перевіряти цю умову виїзду чоловіків, зокрема, і за документами з територіальних центрів комплектування. Це можуть бути витяг з протоколу ТЦК про прийняте рішення про відстрочку, або запис про відстрочку в військовооблікових документах», – повідомив речник ДПСУ.

Фактично Демченко підтвердив інформацію, яку раніше сьогодні почали поширювати користувачі у соціальних мережах про те, що українських чоловіків, зокрема інвалідів 3 групи та багатодітних, перестали випускати за кордон без довідки від ТЦК. На одному із поширених записів, зокрема, йшлося про те, що багатодітного батька не випустили без довідки від ТЦК попри те, що раніше він вже неодноразово перетинав кордон. У відповідь на причину відмови працівниця ДПСУ послалася на «інше розпорядження», датоване 29 грудня.

Також користувачі у Facebook скаржилися на великі черги на пунктах пропуску. Люди пишуть, що прикордонники перестали випускати чоловіків з інвалідністю третьої групи та тих, хто супроводжує людей з інвалідністю.

Примітно, що раніше сьогодні речник ДПСУ запевнив, що змін у правилах перетину кордону немає. Так він відреагував на суперечки на кордоні з Польщею, зокрема в Шегинях на Львівщині. Там чоловіки, у яких вимагали документи, були незадоволені діями силовиків. Тоді ж у соцмережах почали поширювати чутки, що з України більше не випускають чоловіків із третьою групою інвалідності. На кілька годин пункт пропуску було перекрито.

«Пропуск осіб через кордон, як і раніше, здійснюється відповідно до чинного законодавства, зокрема і Правил перетину кордону для громадян України, що затверджені постановою уряду 57», – пояснив Демченко у коментарі виданню «Обозреватель».

Зауважимо, що поліція Львівської області дійсно сьогодні повідомила, що в селі Шегині тимчасово перекрили пункт пропуску до Польщі. Офіційно причини не повідомили.

«У селі Шегині на кордоні тимчасово перекритий рух. Проїзд неможливий. Врахуйте цю інформацію та оберіть для себе інший маршрут руху», – зазначали в поліції о 8:30. Проте вже до 10:00 стало відомо, що пункт пропуску відкритий.

Офіційно про причини перекриття руху не повідомлялося, однак користувачі соцмереж пов’язали це з прискіпливою перевіркою інформації на кордоні, яка спровокувала суперечки між правоохоронцями та чоловіками, які досі користувалися правом на виїзд з України.