Упродовж місяця, із 7 до 25 червня, відбудуться презентації творів, які митці та мисткині Львова створили в межах проекту про опірність мистецтва Art Resistentia. Свої ідеї представлять такі автор(к)и, як Галина Крук, Остап Сливинський, Ольга Поворозник, Остап Мануляк, Андрій Кохан, команди «Пиріг і Батіг», Театр танцю TiLO, радіо «Скорбота», «Оркестра почувань» та інші.

Ідея проекту Art Resistentia на підтримку представників мистецького середовища Львова в час нестабільності зародилася минулого року під час карантину, коли звичні культурні активності призупинились, живі виступи і спілкування митців зі своєю аудиторією стали неможливими. Завдяки проекту музиканти, літератори, художники, театральні колективи міста втілили свої ідеї – загалом 14 проектів.

Art Resistentia має чотири блоки, кожен із них – свого куратора чи кураторку: література – Грицько Семенчук, музика – Остап Костюк, театр – Вікторія Швидко, візуальне мистецтво – Влодко Кауфман. Проте ці проекти міждисциплінарні – долають межі жанрів, охоплюють різні мистецькі форми, водночас чи не всі тією чи іншою мірою про опірність мистецтва, митця, кожного й кожної з нас – обставинам, викликам, стереотипам, досвідам.

Програма презентацій стартує вже найближчого понеділка, 7 червня. Презентації відбуватимуться щовечора, о 20.00. Дивитися відео та дізнаватися всі деталі можна буде у фейсбук-події «Літня імунізація: презентація мистецьких проектів», на фейсбук-сторінках організаторів (Інститут стратегії культури та Мистецької майстерні «Драбина») та на YouTube-каналі Інституту стратегії культури.

Проект Art Resistentia втілюють мистецька майстерня «Драбина» та Інститут стратегії культури у партнерстві з Мистецькою радою «Діалог» за підтримки Львівської міської ради в рамках Програми «Львів 2020: Фокус на культуру.

Програма презентацій

7-11 червня

Театр танцю TiLO. Rезистентністья. Голод, Спрага ІМистецтво. Танцювальна вистава про боротьбу митця зі світом та зі собою (Театр)

Ростислав Кузик у колаборації. Метал. Поетично-музично-звукове дійство про опірність як відповідь на виклики часу (Література)

Ольга Поворозник. Port De Born. Сновидне кіно про народження і смерть, вразливість і трансформацію із жінки в жінку-маму (Література)

Загін Кіноманів та Віталій Гордієнко. Публічна розмова про українське кіно, що розвивається попри всі кризи (Театр)

Мар’ян Пирожок та Пиріг І Батіг. Співомовний. Музична програма за творами Степана Руданського – лірика, що вмів негаласливо опиратися реаліям (Музика)

14-18 червня

ДК NAZVA. Ейха. Перфомативна вистава про львівський андеґраунд, що близький і далекий водночас (Театр)

Галина Крук спільно із Юрком Єфремовим. Bookwar. Поетично-музичний проект-осмислення досвіду та переживання війни (Література)

Остап Мануляк у колаборації. Визволення З Плаского Світу ІІІ. Музично-візуальний маніфест солідарності із творчими людьми, які є рушієм розвитку (Музика)

Радіо Скорбота і Василь Колісник. Post Scriptum. Аудіовистава на основі листів відомих людей про дещо важливе для нас усіх (Театр)

Андрій Кохан у колаборації. Music Messengers. «Повідомлення» від різних музичних середовищ Львова та єдиний медіум між людьми, коли слів замало (Музика)

21-25 червня