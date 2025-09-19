Личаківський районний суд Львова визнав солдата винним у самовільному залишенні частини (СЗЧ) – він був відсутній на службі два місяці, за що суд призначив йому п’ять років тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2025 року, Олександр В. у лютому 2023 року був мобілізований на військову службу, згодом його перевели у іншу військову частину. На початку квітня 2025 року солдат самовільно залишив частину та був відсутній на службі два місяці – до 10 червня.

Щодо військового порушили кримінальну справу за фактом СЗЧ. Під час судового засідання солдат Олександр В. визнав свою провину, але відмовився від надання пояснень.

Цю справу розглянув суддя Роман Головатий, який дослідив усі матеріали та дані про обвинуваченого, який є раніше не судимим та посередньо характеризується за місцем служби. Суддя призначив солдату покарання – п’ять років тюрми, строк рахуватимуть з моменту затримання у червні 2025 року. На вирок ще можна подати апеляцію.