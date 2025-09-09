Жовківський районний суд Львівщини визнав старшого сержанта винним у відмові виконати наказ командира та заступити в наряд, призначивши йому 8500 грн штрафу за адмінправопорушення.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2025 року, випадок трапився на початку серпня на території однієї з військових частин. Старшого сержанта Юрія О. призначили у добовий наряд, але він відмовився виконувати наказ командира. Щодо військового склали протокол за ч.2 ст.172-10 КУпАП (відмова від виконання законних вимог командира).

У суді Юрій О. пояснив, що не міг заступити в наряд, бо є гіпертоніком та має проблеми із зором. Сержант заявив, що просив командира не ставити йому наряди через добу. Того дня він спершу домовився зі старшиною, що не піде в наряд, але потім йому сказали, що більше нікому йти. До медика через проблеми із зором Юрій О. не звертався.

Цю справу розглянув суддя Зорян Оприск, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Він визнав старшого сержанта винним у адмінправопорушенні, призначивши покарання – 8500 грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.