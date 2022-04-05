Загальноміська акція «Світло пам’яті» відбудеться на площі біля пам'ятника Шевченкові

У вівторок, 5 квітня, на площі перед пам’ятником Тарасові Шевченку відбудеться загальноміська акція «Світло пам’яті», під час якої вшанують пам'ять українців, що загинули від рук російських окупантів. Початок – о 20:00. На площі запалять лампадки. Також відбудеться панахида за участі представників усіх релігійних конфесій.

Капелан Львівської міської ради о. Павло Дроздяк зазначив, що молитва у ці тяжкі часи є особливим виявом присутності й духовного єднання.

«Сьогодні важливо в молитвах пам’ятати тих, над ким не був звершений чин християнського похорону, хто був закатований за те, що він українець. Головною метою цього заходу буде молитовно вшанувати всіх невинно убієнних жертв цієї жорстокої війни Росії проти мирної України. Адже зараз так важливо бути з тими, хто страждає, бути поруч із тими родинами, які втратили своїх рідних, близьких, знайомих, з тими, хто сьогодні втратив своїх дітей, бути поруч із тими, хто опинився у справді безвихідній ситуації з однією валізою, у якій вмістилося все життя», – наголосив о. Павло Дроздяк.