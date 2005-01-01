У Львові встановили 6-метрову писанку із самшиту. Фото дня

Туристка фотографується 2 квітня біля 6-метрової писанки, зробленої із самшиту та встановленої перед Львівським оперним театром. Такі великі писанки уже впродовж кількох років встановлюють в межах святкування Великодня. Цього року її прикрасили у етно-стилі, діагональними лініями різних кольорів. Крім того, біля писанки діятиме Великодній ярмарок, який запрацює 4 квітня, а на площі перед Домініканським собором можна оглянути виставку авторських писанок.

фото Павла Паламарчука, ZAXID.NET