На великодньому фестивалі у Львові покажуть унікальні писанки. Фото дня

ФотоПавло Паламарчук, сьогодні, 17:341690

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Технічний працівник встановлює 28 березня велетенську гіпсову писанку на спеціальному подіумі на площі Музейній у Львові. В межах «Фестивалю писанок», що офіційно відкриється 29 березня і триватиме кілька тижнів, до огляду глядачам запропонують 50 авторських півметрових писанок. Ще сім метрових писанок будуть розташовані неподалік. Крім того, під час «Фестивалю писанок» будуть проводитися майстер-класи із розпису писанок.

фото Павла Паламарчука, ZAXID.NET

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