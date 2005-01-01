На великодньому фестивалі у Львові покажуть унікальні писанки. Фото дня

Технічний працівник встановлює 28 березня велетенську гіпсову писанку на спеціальному подіумі на площі Музейній у Львові. В межах «Фестивалю писанок», що офіційно відкриється 29 березня і триватиме кілька тижнів, до огляду глядачам запропонують 50 авторських півметрових писанок. Ще сім метрових писанок будуть розташовані неподалік. Крім того, під час «Фестивалю писанок» будуть проводитися майстер-класи із розпису писанок.

фото Павла Паламарчука, ZAXID.NET