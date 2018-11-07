У Львові затримали азербайджанця, якого на батьківщині розшукували за несплату податків
Суспільство — Ольга Гринько, сьогодні, 10:092680
Азербайджанця розшукували за ухиляння від сплати податків у великих розмірах
У Львові затримали азербайджанця, якого розшукували іноземні правоохоронці за ухиляння від сплати податків у великих розмірах.
«2 листопада на вул. Тарнавського у Львові співробітники Департаменту захисту національної державності СБУ затримали в порядку ст. 208 КПК України громадянина Республіки Азербайджан, який перебував у міжнародному розшуку за ухилення від сплати податків у великих розмірах», – повідомили у прокуратурі Львівщини.
Личаківський районний суд прийняв ухвалу про тимчасовий арешт затриманого. Після надходження запиту від іноземних правоохоронців про видачу вказаного чоловіка, прокуратура розпочне процедуру екстрадиції.
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