У Львові затримали азербайджанця, якого на батьківщині розшукували за несплату податків

Азербайджанця розшукували за ухиляння від сплати податків у великих розмірах

У Львові затримали азербайджанця, якого розшукували іноземні правоохоронці за ухиляння від сплати податків у великих розмірах.

«2 листопада на вул. Тарнавського у Львові співробітники Департаменту захисту національної державності СБУ затримали в порядку ст. 208 КПК України громадянина Республіки Азербайджан, який перебував у міжнародному розшуку за ухилення від сплати податків у великих розмірах», – повідомили у прокуратурі Львівщини.

Личаківський районний суд прийняв ухвалу про тимчасовий арешт затриманого. Після надходження запиту від іноземних правоохоронців про видачу вказаного чоловіка, прокуратура розпочне процедуру екстрадиції.