RT має чотири тижні, щоб оскаржити рішення в адміністративному суді

Німецький медіарегулятор заборонив мовлення у Німеччині кремлівського пропагандистського німецькомовного телеканалу Russia Today Deutsch (RT DE). Про це повідомляють Deutsche Welle.

Регулятор ухвалив рішення про припинення мовлення RT DE на супутнику Eutelsat, smart TV, сайті та додатку RT, оскільки приватний мовник RT DE Productions GmbH не отримав ліцензію, чим порушив закон про ЗМІ.

Також повідомляється, що RT має чотири тижні, щоб оскаржити рішення в адміністративному суді.

МЗС РФ у середу пригрозило, що російська влада вживе заходів у відповідь у зв'язку з рішенням Комісії з ліцензування та нагляду Німеччини про заборону мовлення телеканалу RT DE.

«Цей крок позбавляє нас іншого вибору, крім як приступити до реалізації заходів у відповідь щодо акредитованих в Росії німецьких ЗМІ, а також інтернет-посередників, які довільно і безпідставно видалили акаунти телеканалу зі своїх платформ», – йдеться в повідомленні.

На сайті RT DE йдеться, що цілодобове мовлення в Німеччині 16 грудня канал розпочав по ліцензії на кабельне та супутникове мовлення, видану в Сербії. Влітку 2021 року Russia Today вже намагався отримати ліцензію у Люксембурзі, але заявку було відхилено. 22 грудня німецький регулятор домігся зняття RT DE з мовлення в Німеччині.

У МЗС Росії заявили, що розцінюють дії Берліна як «тиск на російське ЗМІ і цькування». Після цього голова МЗС Сергій Лавров сказав, що Москва може обмежити роботу німецьких ЗМІ.

Як інформував ZAXID.NET, у вересні минулого року відеохостинг YouTube без можливості відновлення видалив два німецьких канали російського пропагандистського мовника Russia Today. Причина видалення – поширення на них дезінформації про Covid-19.