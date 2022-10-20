Попередньо, пожежа, що сталася в ніч на четвер, почалася через підпал

У Німеччині згорів гуртожиток для біженців із України. Пожежа сталася 20 жовтня у населеному пункті Грос-Штремкендорф у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія. Наразі як основну версію поліція розглядає підпал. За інформацією видання Deutsche Welle, внаслідок пожежі ні мешканці, ні персонал не постраждали.

На момент пожежі у гуртожитку проживали 14 людей, ніхто не постраждав. Усі мешканці та троє співробітників готелю змогли вчасно покинути будівлю. Наразі біженців розмістили в іншій установі.

Зазначається, що вогонь гасили майже 120 пожежників і близько 20 пожежних машин.

За інформацією видання Spiegel, пожежа, яка сталася в ніч на четвер, ймовірно, почалася через підпал. Раніше в середу поліція відвідала цей готель через скаргу на графіті зі свастикою на вхідній вивісці.

Фото Front News, Zero Channel, прінт-скріни з відео

Будівля була накрита солом'яним дахом, вогонь його повністю знищив.

«Дах обвалився просто на моїх очах. Тільки зовнішні стіни ще стоять», – сказав представник району.

Пожежникам вдалося запобігти перекиданню вогню на сусідні будинки.

Наразі, як основну версію, поліція розглядає підпал.

«Спираючись у тому числі на свій багаторічний досвід роботи пожежником, я зараз припускаю, що пожежа була влаштована навмисно», – сказав голова адміністрації округу Тіно Шоман.

До слова, наприкінці серпня хтось намагався підпалити дитячий садок у східнонімецькому місті Лейпциг, до якого ходять діти біженців із України. Загалом станом на середину липня правоохоронці зафіксували вже кілька сотень правопорушень антиукраїнського та антиросійського характеру в Німеччині, які так чи інакше пов'язані з війною Росії проти України. Для реєстрації таких злочинів створили спеціальний пункт збору інформації Isa Kiew.

Зазначимо, що у Німеччині офіційно зареєстровані понад мільйон біженців з України. Більшість із них – жінки та діти.