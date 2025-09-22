Силове затримання сталося на вулиці Чорновола у Рівному

Правоохоронці прокоментували затримання чоловіка у Рівному, відео якого поширили у соціальних мережах 21 вересня. Вони зазначили, що водій автомобіля порушив вимогу дорожнього знаку, а після зупинки зʼясувалося, що він перебуває у розшуку через ухилення від військового обліку. Чоловік почав тікати, тож проти нього застосували фізичну силу.

Відео події опублікували 21 вересня в інстаграм-спільноті «Рівне 1283». На ньому видно, як на вулиці Вʼячеслава Чорновола у Рівному відбувається затримання – троє патрульних утримують чоловіка на асфальті, поки ще четверо спілкуються з обуреними перехожими.

За інформацією речниці патрульної поліції області Рівненщини Іванни Лойко, правоохоронці зупинили автомобіль Kia Sportage, водій якого порушив вимогу дорожнього знаку «В'їзд заборонено». Під час перевірки документів зʼясувалося, що 47-річний чоловік перебуває у розшуку через ухилення від військового обліку.

Патрульні зауважили, що водій відмовився добровільно проїхати до ТЦК та СП і почав тікати. Його затримали та взяли у кайданки.

Правоохоронці склали на чоловіка адмінпротокол і винесли постанову за фактом порушення вимог дорожнього знаку. Згодом його доправили до міського ТЦК та СП, де на нього склали протокол за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.