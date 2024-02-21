У Рівненській обласній дитячій лікарні від ГРВІ померла 2,5-річна дитина. Про це ZAXID.NET повідомив завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Юрій Мирончук у середу, 21 лютого.

«Дитину привезли із Зарічного у вкрай важкому стані. У неї підтвердили аденовірус. До моменту смерті вона впродовж трьох днів перебувала на штучній вентиляції легень. До того батьки лікували дівчинку амбулаторно», – розповів Юрій Мирончук. Коли саме померла дитина, він не уточнив.

За його словами, у Рівненській обласній дитячій лікарні – це перший летальний випадок за лютий із малолітнім пацієнтом, який хворів на ГРВІ. До того від грипу А померла 10-річна дитина з Дубровицької тергромади, повідомило 19 лютого «Суспільне». Вона не мала щеплення від грипу.

Водночас, як повідомила «Суспільне» помічниця епідеміолога обласної дитячої лікарні Тетяна Сокол, станом на 20 лютого фіксують загалом спад захворюваності на грип та ГРВІ на Рівненщині.

Додамо, що аденовірус – гостра вірусна інфекційна хвороба з групи ГРВІ, яка характеризується переважним ураженням верхніх дихальних шляхів, лімфатичного апарату, очей, рідше травної системи.