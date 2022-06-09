Фейкові видання містять неправдиві відомості про повне захоплення України

Російські окупанти почати друкувати фейкові газети, у яких йдеться про «поразку ЗСУ» та «капітуляцію України». Підроблені видання вони показують українським військовополоненим, повідомляє в Telegram Центр протидії дезінформації при РНБО України.

«Такі «креативні самвидави» від російської федеральної служби безпеки імітують популярну українську та західну пресу, та призначені для полонених, що ув’язнені в СІЗО Ростова-на-Дону», – йдеться в повідомленні.

Фейкові видання, що містять неправдиві відомості про повне захоплення України, насамперед покликані створити важелі маніпулятивного впливу на свідомість українських захисників, які потрапили в російський полон.

Про використання описаної технології тиску висловився російський правозахисник Володимир Осєчкін. За його словами, за допомогою фейкових газет українських військових хочуть примусити «підписувати свідчення, наговорювати на себе і третіх осіб, з якими вони проходили службу».

Зауважимо, що ворог активно діє на інформаційному фронті і намагається поширювати різного роду фейки. Нещодавно окупанти почали лякати повторним наступом на Київщину в середині червня. А до цього тиражували брехню щодо стеження СБУ за українцями. У Центрі протидії дезінформації попереджали про збільшення фейків і просили громадян не піддаватися на провокації.