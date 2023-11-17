Урядова комісія встановила факт перебування у російському полоні щодо 4 337 людей – 3 574 військових та 763 цивільних. Про це 17 листопада повідомило Мінреінтеграції.

Ці дані внесли до Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України. За результатами роботи комісії Мінреінтеграції здійснює виплати одноразової та щорічної державної грошової допомоги. З початку 2023 року вже виплачено 422 млн грн звільненим з полону, а також родинам військовополонених, цивільних заручників і політвʼязнів.

Нагадаємо, що востаннє обмін полоненими з Росією відбувся 7 серпня. Тоді Україна повернула з російського полону ще 22 захисників. Лубінець повідомив, що це був 48-й обмін, який вдалося провести. Наразі додому з полону повернулися 2 598 українців.

Уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець заявив, що інколи має враження, що російській стороні «взагалі не цікаві» полонені росіяни. За його словами, наразі в Україні «недостатньо російських військовополонених, яких ми хочемо міняти на українських військовополонених». Тобто «вони є, але кількість недостатня».